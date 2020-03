Ein Unfallopfer musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden.

BEZIRK GRIESKIRCHEN. Eine 56-jährige Frau aus dem Bezirk Grieskirchen war am 7. März 2020 gegen 18:45 Uhr mit ihrem Pkw auf dem Güterweg Watzing von Wendling kommend in Richtung Rottenbach unterwegs. Zur gleichen Zeit war ein 25-jähriger Mann aus dem Bezirk Ried mit seinem Pkw auf der B 141 von Haag in Richtung Grieskirchen unterwegs. Am Beifahrersitz befand sich eine 22-jährige Frau aus Graz.

Im Bereich Haselbach kam es auf der B 141 zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Pkw des 25-Jährigen wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert und das Fahrzeug der 56-Jährigen kam im Straßengraben zum Stehen.

Ein nachkommender Pkw-Lenker konnte eine Kollision vermeiden und leistete bis zum Eintreffen der Rettung gemeinsam mit seiner Beifahrerin erste Hilfe. Die 56-Jährige, als auch die 22-Jährige wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Ried eingeliefert.

Der 25-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden und wurde anschließend in das Klinikum Wels eingeliefert. Die B 141 war im Bereich Rottenbach für die Dauer von zwei Stunden zur Gänze gesperrt.