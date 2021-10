Die für morgen Samstag geplante Demonstration für den – noch nicht rechtskräftig – verurteilten Schartner Bürgermeister Jürgen Höckner findet nun doch nicht statt. Die Ansammlung konnte aufgrund der kurzfristigen Ankündigung nicht von der Bezirkshauptmannschaft bewilligt werden.

SCHARTEN. Eine größere Gruppe von Schartner Gemeindebürgern, davon überwiegend Frauen, hatte für Samstag eine Demonstration geplant, um ihren Unmut über das Urteil. Der bereits von allen Ämtern zurückgetretene Höckner wurde am Montag wegen Vergewaltigung der Schartner Amtsleiterin zu 7,5 Jahren Haft verurteilt. "Dieses Urteil ist für viele Leute in der Bevölkerung allem Anschein nach ein Fehler, weshalb sie dieses nicht sang- und klanglos hinnehmen wollen", sagt Vizebürgermeister Christian Steiner (VP), der die Amtsgeschäfte vom zurückgetretenen Höckner vorübergehend übernommen hat. Auch er selbst sehe das so: "Es wird ein Mensch für eine Tat bestraft, die er nicht begangen hat. Aber es gibt in Österreich oft eigenartige gerichtliche Entscheidungen – und das ist so eine." Gleichzeitig betont Steiner aber auch, dass die geplante Versammlung nicht von der ÖVP Scharten ausgegangen wäre. Daher kann der Vizebürgermeister auch keine Auskunft darüber geben, ob eine Demonstration in den kommenden Tagen stattfinden wird. Für jene am Samstag war die Vorlaufzeit für eine behördliche Bewilligung der Bezirkshauptmannschaft zu kurz, so Steiner.

Entscheidung über ÖVP-Kandidatur fällt am Dienstag

Sicher ist hingegen, dass in Scharten aufgrund des Rücktritts erneut Bürgermeisterwahlen durchgeführt werden. Sabine Ameshofer (SP) und Johannes Brandl (FP) haben ihr erneutes Antreten bereits angekündigt. Wer für die ÖVP ins Rennen geht wird am Dienstag Abend in einer außerordentlichen Fraktionssitzung entschieden. "Es gibt zwei bis drei Personen im engeren Kreis, die als Bürgermeisterkandidat in Frage kommen", sagt Steiner, der sich selbst auch in diesem sieht. Auf wen die Wahl am Dienstag fällt, sei aber noch völlig offen. "Als Fraktionsobmann werde ich die Sitzung leiten. Es gibt ja auch andere Punkte, die auf der Tagesordnung stehen. So gehört zum Beispiel das Ergebnis der Gemeinderatswahl umgesetzt." Am 9. November soll die Angelobung stattfinden. Die Neuwahl des Bürgermeisters wird aufgrund der Fristenläufe voraussichtlich Mitte bis Ende Jänner stattfinden.