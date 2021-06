Im Rahmen seiner "Zeit für Zuversicht"-Tour besuchte Landeshauptmann Thomas Stelzer das Hausruckviertel. Im Atrium Bad Schallerbach stellte sich Fragen zu Digitalisierung, dem Pflegeberuf und der geplanten TU.

BAD SCHALLERBACH, OÖ. Landeshauptmann Thomas Stelzer präsentiert im Rahmen der „Zeit für Zuversicht“-Tour seine Leitprojekte für Oberösterreich auf dem Weg aus der Krise. Im Atrium Bad Schallerbach stellte Moderatorin Nina Kraft die Fragen – die direkt aus dem Publikum kamen beziehungsweise vorab per von Bürgern übermittelt wurden. Im Publikum – Mindestabstand und 3G-Regel waren hier ausnahmslos Pflicht – folgten auch Bürgermeister und VP-Parteivorstände aus der Region dem Abend.

Digitalisierung forcieren

Ein Thema, das vor allem mit der Corona-Pandemie nicht mehr wegzudenken ist, ist das Thema Breitband. "Die Bedeutung der Digitalisierung hat hier noch mehr Schub erhalten. Das ist ein Thema, das wir auch in den nächsten Jahren verstärkt angehen müssen. Hier haben wir noch mehr vor", so Stelzer. Besonders in kleinen Gemeinden soll auf die zusätzliche Breitband-Milliarde vom Bund gesetzt werden. Um dabei auch landwirtschaftliche Höfe, die nicht fernab vom Ortszentrum, unterstützt werden.

Eine Frage betraf auch die geplante neue Technische Universität (TU) in Oberösterreich. Der Studiumsstart ist dabei für das Herbstsemester 2023/24 geplant. In dieser Anfangszeit werde laut Stelzer noch ein "Pop-up-Campus" genützt. "In der neuen TU sollen nicht nur Studierende Platz finden, sondern auch Unternehmen und Start-ups", erklärt Stelzer.

Ein weiterer Diskussionspunkt stellte den Pflegeberuf – vor allem in Zeiten von Corona – dar. Im vergangenen Jahr sei hier schon mit den Gewerkschaften verhandelt worden: kürzere Arbeitszeiten, bessere Springersituation, bessere Entlohnung. Der Landeshauptmann betont: "Wir brauchen mehr Leute in diesen Berufen. Aber nicht nur die Jungen. Für viele in diesen Bereichen ist es der zweite oder dritte Beruf. Das müssen wir ermöglichen: Den Einstieg und die Umschulung erleichtern und den Pflegeberuf interessant zu machen. Daran arbeiten wir gerade."

OÖ als Vorreiter im Klimaschutz

Zudem strich Stelzer die umfangreichen Maßnahmen des Bundeslandes zum Schutz von Umwelt und Klima hervor: „Umwelt- und Klimaschutz sind in Oberösterreich keine Lippenbekenntnisse. Wir reden nicht nur, sondern handeln. Wir sehen Ökonomie und Ökologie auch nicht als Gegensätze, sondern als einander ergänzende Chancenfelder für mehr Arbeitsplätze“. Als Beispiel führte Stelzer die geplante Verzehnfachung der Sonnenstrom-Produktion bis 2030 an, die 725 Millionen Euro umfassende Investitions-Offensive im öffentlichen Verkehr oder auch das neue Raumordnungsgesetz mit klaren Stopp-Signalen für den Verbrauch von Boden und Natur.