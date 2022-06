Karola Eder wurde am 15. Juni zur neuen Gemeindeparteiobfrau der OÖVP in Alkoven gewählt und tritt die Nachfolge von Kurt Haberbauer an.

ALKOFEN. Sie stellte gemeinsam mit Vizebürgermeister Michael Eder die zukünftigen Projekte der OÖVP Alkoven vor. "Ich freue mich, dass ich die Arbeit von Alkofen mit einer starken Truppe angehen darf. Wir haben uns vorgenommen, Alkoven noch familienfreundlicher zu machen", so Eder.

"Ob Politik geschätzt und respektiert wird, hat viel mit Persönlichkeiten in der Politik zu tun. Wir freuen uns daher auf die Zusammenarbeit mit Karola Eder und ihrem engagierten Team, um auch in unserem Bezirk Eferding viel weiterzubringen", so Landestagsabgeordnete Astrid Zehetmair gemeinsam mit Bezirksparteiobmann Karl Grabmayr.