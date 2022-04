Vizebürgermeister Günter Haslberger übergab die Führung der ÖVP Grieskirchen an Stadtrat Sebastian Wolfram, der die Agenden schon seit 2016 geschäftsführend übernommen hatte und nun von den Mitgliedern gewählt wurde.

GRIESKIRCHEN. Rund 80 Mitglieder folgten der Einladung der ÖVP Grieskirchen zur Neuwahl am 4. April. Stadtrat Sebastian Wolfram wurde dabei mit 100 Prozent zum neuen Obmann und somit Nachfolger von Günter Haslberger, derzeit auch Vizebürgermeister, gewählt. Auch die Wahl des Vorstands fand im Zuge dessen statt. Zahlreiche Ehrengäste ließen sich diesen Abend nicht entgehen, allen voran Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander, WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer, Nationalrat Laurenz Pöttinger, Landtagsabgeordneter Wolfgang Stanek sowie der ehemalige Bürgermeister und Nationalrat Wolfgang Großruck.

Interviewrunde zu Bundes- und Landespolitik



Haslberger und Wolfram berichteten im Zuge der Neuwahl über die Arbeit der vergangenen Jahre in der ÖVP Grieskirchen. Ebenso Bürgermeisterin Maria Pachner gab einen Einblick in die derzeitigen Tätigkeiten und wichtigsten Projekte für Grieskirchen. Anschließend kamen in einer Interviewrunde Pöttinger, Stanek und Hummer zu bundes- und landespolitischen Themen zu Wort. Neo-Obmann Wolfram bedankte sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und betonte, sich auf die anstehenden Herausforderungen der kommenden Jahre zu freuen.