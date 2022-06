Die Geboltskirchner ÖVP wählte ihren Vorstand und bestätigte Vizebürgermeister Rudolf Waldenberger in seinem Amt als Obmann.

GEBOLTSKIRCHEN. Am 13. Juni stand die Neuwahl der ÖVP in Geboltskirchen an. Mit 100-prozentiger Zustimmung wurde dabei der bisherige Obmann und Vizebürgermeister Rudolf Waldenberger wiedergewählt. Auch seine Stellvertreter Ludwig Rabengruber und Peter Seiringer wurden einstimmig gewählt. Neu in ihren Funktionen sind Herbert Klein als Kassier und Jürgen Leßlhumer als Schriftführer.

Als Ehrengäste wohnten Landesrätin Michaela Langer-Weninger sowie Bürgermeistersprecher und Landtagsabgeordneter Peter Oberlehner der Wahl bei. Mit den Anwesenden diskutierten sie im Anschluss über aktuelle Herausforderungen aufgrund der Teuerungen, Regionalität bei Lebensmitteln und Landwirtschaft. Außerdem nutzten die ÖVPler die Gelegenheit, um mit Langer-Weninger – die unter anderem für das Feuerwehrwesen zuständig ist – über das geplante neue Feuerwehrauto zu sprechen.