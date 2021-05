Der Askö Sparkasse Eferding/Fraham veranstaltet heuer zum ersten Mal einen oberösterreichweiten DUO CUP für Vereinsmannschaften.

Der im Winter als Vorbereitungscup für die Meisterschaften gedachte Cup musste aufgrund der Corona Bestimmungen mehrmals verschoben werden.

Von den vorerst 69 genannten Mannschaften nehmen nach Beginn der allgemeinen Meisterschaften trotz allem noch 48 Mannschaften teil. Am Start sind Schützen aus Staats-, Bundes- und Nationalliga sowie aus allen Regionen aus Oberösterreich. Spannende Spiele sind da vorprogrammiert.

Das Finale der besten 8 Mannschaften wird am 19.9.2021 in der Stocksporthalle in Hinzenbach durchgeführt.

Der ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham würde sich beim Finaltag viele interessierte Zuschauer wünschen.