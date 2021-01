Der rüstige Pensionist Franz Bergsmann feierte im November seinen 100. Geburtstag. Seit 1983 wohnt Hr. Bergsmann, der in Bad Leonfelden geboren ist, in Wallern. Als aktives Mitglied des Kameradschaftsbundes war er stets ein verlässlicher Teilnehmer bei allen Veranstaltungen. Der auch musikalisch begabte Pensionist spielt noch immer gern auf seiner „Steirischen“ und singt dazu über 100 selbst gedichtete G’Stanzl. Auch war Franz Bergsmann bis kurz vor seinem 100. Geburtstag mit seinem eigenen Auto unterwegs.

„Jetzt ist aber die Zeit damit aufzuhören“ so der Jubilar, der sich aber immer noch selbstständig kocht und seine Wohnung alleine sauber hält. Da auf Grund der Covid-19 Pandemie keine größere Geburtstagsfeier möglich war, gratulierte Bürgermeister Kieslinger anlässlich eines Besuches zu Weihnachten und wünschte weiterhin viel Gesundheit. Der freundliche Hr. Bergsmann vergisst auch keinen Geburtstagstermin des Bürgermeisters und ist immer einer der ersten Gratulanten.