Der Musikverein St. Georgen bei Grieskirchen gab mit ihrem Frühjahrskonzert am 12. März den Auftakt in die diesjährige Konzertsaison. Auch heuer fand das Konzert wieder im Kulturzentrum Taufkirchen statt. Der Verein blickt zurück auf einen gelungenen Abend voller eindrucksvoller Melodien, eine Menge an Ehrungen, lustige Anmoderationen und nettes Beisammensein bei Leberkässemmeln und steirischem Wein. Weiters kam durch das freiwillige Spendenkörbchen eine großartige Summe zustande, welche der Musikverein auf 1000€ aufgerundet und an Nachbar in Not gespendet hat. Vielen Dank an all die hilfsbereiten Konzertbesucher!