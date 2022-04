Nach 2,5 Jahren ohne Konzert ist es nun so weit, der Musikverein Pollham spielt wieder für seine Freunde und Gönner.



Geprobt wurde in den letzten 2 Jahren immer, wenn es möglich war, doch leider konnte das Erprobte bis jetzt nie einem Publikum präsentiert werden. Um so größer ist jetzt die Vorfreude bei den Musiker:innen, endlich wieder vor Publikum zu musizieren!

Unter der Leitung von Hans Kreuzhuber und dem Motto „KLANGFARBEN“ zeigt der Musikverein Pollham in der Pfarrkirche die unterschiedlichen Klangfarben der Blasmusik, welche sich von Pop über Rock bis hin zu traditionellen Stücken erstreckt. Gemeinsam mit dem Saxophonisten Blacky Blach werden Schmankerl wie etwa „Careless Whisper“ oder „I will always love you“ zum besten gegeben. Auch das Jugendorchester GRIPO unter der Leitung von Karli Leitner ist wieder mit am Start und präsentiert sich mit vielen neuen Gesichtern!

Der Musikverein Pollham freut sich nun nach 2,5 Jahren endlich wieder ein Konzert für alle Musikbegeisterten in und um Pollham zu spielen!

Eine Sache sei noch zum Schluss verraten, es wird nicht nur ein Erlebnis für die Ohren werden, das Konzert der Klangfarben!

Samstag, 23. April 2022

Beginn: 20 Uhr

Pfarrkirche Pollham

Eintritt: freiwillige Spende