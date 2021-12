Pensionierung Frau Hubner und Frau Weinbauer

WALLERN/TR.:

Frau Brigitte Hubner war seit 1999 als Schulköchin in der Volksschule tätig und hat dabei zahlreiche Kinder, Schüler und Erwachsene täglich mit einem guten Mittagessen versorgt.

So musste sie bis 100 Essensportionen pro Tag alleine zubereiten und austeilen. Die Wallerner Schulküche darf seit vielen Jahren die Auszeichnung „Gesunde Küche“ führen, weil die geforderten Kriterien von Frau Hubner immer beachtet und eingehalten wurden. Sie war stets eine zuverlässige und motivierte Schulköchin.

Daher möchten wir uns bei ihr für ihre Kochleistungen sehr herzlich bedanken und ihr alles Gute, vor allem Gesundheit für den wohlverdienten Ruhestand wünschen.

Frau Hubner hatte am 30.11.2021 ihren letzten Arbeitstag bevor sie im März ihren Ruhestand antreten wird.

Frau Weinbauer Christine war seit 2007 als Sonderpädagogin an der Volksschule Wallern/Tr. beschäftigt und arbeitete immer mit großem Einsatz und Engagement mit ihren Schülerinnen und Schülern.

Herzlichen Dank dafür!