Der Samareiner Familienbund hat ein neues Projekt auf die Beine gestellt, das „1. Samareiner Tourenbuch – Samareiner Kids on Tour“.

Ab sofort kann jedes wanderfreudige Kind ein Tourenbuch zum Preis von € 4,00 (das 3. und jedes weitere Kind pro Familie ist GRATIS) beim Marktgemeindeamt oder bei den Vorstandsmitgliedern erwerben! Darin können alle Wanderungen eingetragen und mit Fotos und Anmerkungen festgehalten werden.

Auf unserer Homepage (www.familienbund-samarein.jimdofree.com) findet ihr Wanderrouten für Familien mit dem Schwerpunkt „Unser schönes Oberösterreich“ vorgeschlagen und die einzelnen Touren genau beschrieben. So kann jede Familie selbst das Ziel und den Zeitpunkt wählen. Für Fragen bezüglich des Ausflugsziels gibt es eine Ansprechperson.

Mit dem zeitlosen Tourenbuch werden den Familien ihre Ausflüge lange in schöner Erinnerung bleiben.

Mit dem Tourenbuch kann man auch bis Jahresende an einem Gewinnspiel teilnehmen!

Besonders fleißige und aktive Kinder, die Fotos eingesendet haben, erhalten das „Samareiner Wanderabzeichen“ und werden mit tollen Gutscheinen aus der Region belohnt. Der Familienbund möchte dabei auch die regionalen Betriebe unterstützen.

Und so funktioniert die Teilnahme:

* Such dir auf der Homepage eine Wanderung aus und schicke uns ein Foto (wie beim Foto Tipp angegeben)

Die Bilder werden in den sozialen Medien und auf der Homepage veröffentlicht, sollte dies NICHT gewünscht sein bitte im E-Mail ausdrücklich darauf hinweisen.

* Trage deine Wanderungen ins Tourenbuch ein

* Komm am Jahresende (Termin wird noch bekannt gegeben) mit deinem Tourenbuch zur Preisverleihung und hole dir das „Samareiner Wanderabzeichen“ und tolle Gutscheine ab.

Die Preise sind gestaffelt und richten sich nach der Anzahl der gegangen Wanderungen.

Teilnahmeberechtigt sind alle Samareiner Kinder, die ein Tourenbuch besitzen!