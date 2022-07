Sieben Judo-Landesmeistertitel für JZ Rapso

Bei den in Kirchham durchgeführten Judo-Landesmeisterschaften waren von den Kleinsten bis zu den Erwachsenen alle vertreten. Mittendrin waren auch 32 Judoka des JZ Rapso aus Alkoven.

In der Altersklasse U10 konnten Samuel Unden und Josefine Weber den Landesmeistertitel erobern. In der U12 erkämpfte sich Florian Haim ebenso wie sein Bruder Lukas in der U18 auf den obersten Podestplatz. Djabrail Zakajev holte sich bei den Erwachsenen in der Allgemeinen Klasse den Meistertitel ebenso wie Ronja Harrer, die zusätzlich auch noch in der U21 siegreich blieb.