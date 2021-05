Erstmals findet der von der Solostocksport-Trainingsgruppe Austria in Kooperation mit ESV WANG (NÖ) am 30.5.2021 um 9.00 Uhr die erste Vorrunde des Internationalen

„VITAHOME Stocksport Solo Stocksportcup 2021 für Herren und Damen!“ in der Stocksporthalle in Hinzenbach statt. Der Cup wird auf 5 Runden an zwei verschiedenen Wochentagen (1x9 freitags u. 2x5er Gruppen sonntags) ausgetragen.

Mit von der Partie in Hinzenbach sind Hans Schopf jun. Championsleague Gewinner mit der Union Guschlbauer St. Willibald sowie zahlreiche Schützen der Staats-, Bundes- u. Nationalligen sowie Welt- u. Europameister(innen).

Weitere Vorrunden finden in Freistadt, Hafendorf, Wang, Passau, Schaftlach, Schmidsdorf, Tirol, Wenigzell-Vornholz, Neunkirchen-Hintenburg statt.

Zurzeit sind 168 Herren sowie 28 Damen gemeldet.

Die Finale werden in Passau(B-Herren u. Damen) und ESV Wang (A-Finale Herren) Ende August, Anfang September ausgetragen.

Der Zutritt zu den Hallen ist zurzeit leider nur lt. derzeit gültigen Corona Beschränkungen zugelassen.