U15 Mädchen starten in die Meisterschaft

Nach der langen Pause starteten die U15 Girls des UVB Sparkasse Grieskirchen vergangen Freitag erfolgreich in die Meisterschaft. In einer spannenden Partie gegen die Gäste aus Wels konnten die Girls bereits ihren ersten Satzgewinn in der Saison verzeichnen. Leider musste dieses Match nach langen Ballwechsel mit 1:2 an die Gäste abgegeben werden.

Trainerin Verena Flajs nach dem Match "Ich bin sehr stolz auf meine Mädels, viele Dinge die wir trainiert haben, konnten bereits am Spielfeld umgesetzt werden. Auf dieser Leistung können wir auf jeden Fall aufbauen und freuen uns schon auf unsere nächsten Herausforderungen in dieser Saison.