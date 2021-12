Wallern/Tr.: Das Angebot der Gemeinde wurde sehr gut angenommen!

Um möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu bieten, sich die Corona-Schutzimpfung abzuholen, organisierte die Marktgemeinde Wallern/Tr. am 14. Dezember 2021 von 16:00 Uhr – 20:00 Uhr eine Impfaktion im VAZ akZent.

Jeder der eine Corona Schutzimpfung haben wollte, konnte sich ohne weite Anfahrtswege und ohne Voranmeldung impfen lassen.

Rund 220 Menschen holten sich den 1., 2. oder 3. Stich der Corona-Schutzimpfung in Wallern. Als zusätzliches Service wurde ein Shuttledienst angeboten, um auch älteren Bürgern und Menschen mit Beeinträchtigung die Möglichkeit zu geben, sich impfen zu lassen.

"Es freut mich sehr, dass das geschaffte Angebot derart gut angenommen wurde und wir vielen Menschen eine einfache Möglichkeit bieten konnten, zur Impfung zu kommen.", so Bürgermeister Dominik Richtsteiger

Ein herzliches Dankeschön gilt allen Mitarbeitern, welche die Impfaktion möglich machten und für einen reibungslosen Ablauf sorgten. Allen voran bedanken wir uns bei Herrn Dr. Wolfgang Tulzer und Herrn Dr. Mario Pflüglmayer für deren Bereitschaft.

Weiters wurde die Aktion von der Freiwilligen Feuerwehr, Mitarbeitern der Marktgemeinde und der Gesunden Gemeinde unterstützt.

Da das Impfangebot regen Anklang fand, wird bereits an einem zweiten Termin für eine weitere Impfaktion gearbeitet.