Kürzlich siegten die Faustballer der UFG Sparkasse Grieskirchen/Pötting zu Hause mit 4:2 gegen die Spieler der Union Greisinger Münzbach. Nach dem verpassten Halbfinale bedeutet dieser Sieg den dritten Platz in Gruppe B hinter den Tigers aus Vöcklabruck und der Union Compact Freistadt.

GRIESKIRCHEN. Das Spiel startete aus Sicht der Hausruckviertler nicht nach Plan. Die ersten beiden Sätze waren geprägt von Eigenfehlern und ungenützten Angriffschancen. Auch die langen und harten Schläge des gegnerischen Angreifers brachten sie zu Beginn nicht unter Kontrolle. Somit mussten diese beiden Sätze mit 11:7 und 11:8 klar an Münzbach abgegeben werden.

Ein Spielerwechsel auf Seiten der Trattnachtaler brachte dann neuen Schwung ins Spiel. Routinier Fidelis übernahm im Angriff für Magrone und auch Philipp Einsiedler wurde eingesetzt. Das Grieskirchner Spiel gestaltete sich von da an sicherer und effizienter, was sich auch im Ergebnis bemerkbar machte. Die nächsten vier Sätze gingen daher eindeutig mit 11:7, 11:7, 11:3 und 11:5 an die Heimmannschaft, was im Endeffekt einen souveränen Sieg bedeutete.

„Sind froh über dritten Platz“ 

„Bis auf die ersten beiden Sätze haben wir heute ein wirklich gutes Spiel abgeliefert. Man muss sagen, dass es gegen Münzbach nicht leicht zu spielen war und sie auch eine richtig gute Leistung gezeigt und um jeden Ball gekämpft haben. Alles in allem sind wir froh, dass wir das Spiel noch gewonnen und uns den dritten Platz in der Tabelle geholt haben“, sagt Abwehrspieler Fabian Greifeneder.