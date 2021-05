Bei den Landesmeisterschaften der U18 und U23 Klasse in Ried zeigten die Athleten der Sportunion IGLA long life enorm auf. Zu den "Medaillenabräumern" zählten wieder einmal die Danner-Schwestern aus Weibern.

WEIBERN. Bei den Landesmeisterschaften der U18 und U23 Klasse bewiesen Ida und Agnes Danner ihre sportlichen Fertigkeiten. Beim Bewerb über 800m der WU23 siegte Ida Danner in 2:18,94 vor ihrer Schwester Agnes (2:19,25) und Monika Kubai, die mit 2:30,24 eine neue persönliche Bestzeit aufstellte. Ihren zweiten Titel des Wochenendes erkämpfte sich Ida Danner über 1500m der WU23. Sie überquerte in 4:47,58 ganz knapp vor ihrer Schwester Agnes (4:47,95) die Ziellinie. Über 400m holte sich Agnes dann Silber, Ida erlief sich die Bronzemedaille. Gemeinsam mit Magdalena Sura und Marie Angerer kamen die beiden außerdem noch auf den 3. Rang in der 4x100m-Staffel der WU23.

Weitere Bericht aus Grieskirchen & Eferding