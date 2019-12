Wir wünschen allen Leserinnen und Leser: Frohe Weihnachten!

Gleichzeitig wollen wir die Chance nutzen, um auf die Anmeldung für den Internationalen Raiffeisen Silvesterlauf in Peuerbach hinzuweisen.

Im letzten Artikel vor dem Silvesterlauf behandeln wir verschiedene Trainingsmethoden, die du im neuen Jahr gleich umsetzen kannst.

In den Feiertagen kommt der ein oder andere Starter, trotz eines ambitionierten Trainingsplans, wohlmöglich weniger zum Laufen als geplant. In diesem Fall kann die Trainingsmethodik, an die Verwandtschaftsbesuche und die damit verbundene Minimierung der (überschaubaren) Trainings-Zeit-Ressourcen, durch diese beiden Trainingsmethoden angepasst werden.

Die Rede ist von der Fahrtspielmethode und der Intervallmethode.

Mit den Charakteristiken dieser beiden Methoden kann es euch gelingen, auch mit einem geringen Trainingsumfang, dein Trainingslevel mindestens zu halten oder noch zu verbessern.



Die Fahrtspielmethode

Trainingsziel ist die Stabilisierung und Entwicklung der (aeroben) Ausdauer. Diese Trainingsmethode entspricht der Charakteristik des Peuerbacher Raiffeisen Silvesterlaufs zur Gänze.

Viele trainieren (vielleicht unbewusst) bereits seit Beginn, ohne genaueres darüber zu wissen, denn das Fahrtspiel ist die einfachste Form des Laufens, in einem hügeligen Gelände. In dem „Spiel mit der wechselnden Geschwindigkeit/Belastung“, wird der Laufrhythmus frei gewählt und (zumeist) dem Gelände angepasst. Optimal sind auch Ergometerprogramme, sofern sie sich individuell nachsteuern lassen. Korrektur der Intensität von oben/unten.

Wie funktioniert es?

Diese Trainingsform stellt einen ruhigen bis mittleren Dauerlauf dar, in der du zwischendurch kurze Strecken in höherem Tempo absolvierst oder einen Hügel bei annähernd gleichbleibender Geschwindigkeit läufst. Ein Fahrtspiel planst du nicht am Schreibtisch, sondern du orientierst dich am eigenen Belastungsempfinden und am Profil deiner Strecke. Das Fahrtspiel läufst du nach Lust und Laune, daher ist eine Steuerung über die Herzfrequenz hier nahezu überflüssig.

Trainingsempfehlung:

Wenn du dazu Lust hast, kannst du Steigungen beinahe im Maximaltempo in Anspruch nehmen. Danach soll wieder ein Abschnitt mit lockerer Intensität folgen, und so weiter. Am Schluss der Fahrtspiel-Einheit solltest du auf keinen Fall total ausgelaugt sein, sondern noch eine Einheit anhängen können. Dabei sind 30 – 60 Minuten völlig ausreichend.

Für die Länge der schnellen Abschnitte (etwa zwischen einer 1/2 und 2 Minuten) empfehlen wir dir z.B. topografische Ziele zu wählen: Laufen bis zum Ende des Hügels, bis zur Kreuzung, den nächsten Baum usw.

Achte darauf, dass du gut aufgewärmt bist sowie die ersten und die letzten 10 Minuten locker ein-, bzw. ausläufst. Die gesamte Einheit (inkl. je 10 min Ein- und Auslaufen) beträgt je nach Leistungsstand 40 - 80 Minuten.

Trainingseffekte:

Mit dem Fahrtspiel trainierst du vor allem den aeroben Grundlagenbereich, also die Fähigkeit, in hohem Tempo (laufökologisch) möglichst lange Strecken, ohne Sauerstoffschuld, laufen zu können. Dein Körper lernt, auf die wechselnden Belastungsintensitäten zu reagieren und sich anzupassen. Die Pausen (lockeres Laufen) wählst du so, dass du auch die schnelleren „Intervalle“ technisch noch sauber laufen kannst.

Wann und wie setzte ich die Fahrtspielmethode ein?

Wenn du, wie in unserem Trainingsplan pro Woche 2 - 4 Trainingseinheiten planst, und diese nicht einhalten kannst, empfehlen wir dir zwischendurch eine Einheit im Fahrtspiel durchführen. Diese reicht im Normalfall aus um dein Fitness-Level zu halten und kann im Optimalfall zu einem kurzfristigen Trainingserfolg führen. Denke aber daran, dass ein Fahrtspiel ein eher intensives Training ist.

Du solltest davor unbedingt 45 – 60 Minuten im langsamen Tempo laufen können. Nur mit einer guten Trainingsgrundlage bringen intensivere Einheiten, wie das Fahrtspiel, eine langanhaltende und optimale Leistungsverbesserung! Bevor nicht genügend Sauerstoff zu deinen Muskeln transportiert werden kann, ist es auch nicht sinnvoll, die bessere Verarbeitung des Sauerstoffs in den Muskeln zu trainieren.

Vorteile der Fahrtspielmethode:

- Du musst dich nicht an starre Vorgaben halten -> mit dem Fahrtspiel flexible sein.

- Fahrtspiel verbessert durch die unterschiedlichen Tempi deine Lauftechnik.

- Verbesserung der aeroben Kapazität und der Laufökonomie.

- Durch die verschiedenen intensiven Intervalle lernst du deinen Körper und deine Leistungsgrenzen besser kennen.

- Fahrtspiel ist eine der wirkungsvollsten Trainingseinheiten (auch für Langstreckenläufer).

- Fahrtspiel trainiert die Kraftausdauer.

- Es bereitet dich auf Unvorhergesehenes im Wettkampf vor (Zwischenspurt, Tempoverschärfung…).



Die extensive Intervallmethode

Das Ziel ist, deine aerobe Leistungsfähigkeit und Kapazität zu steigern. Hier steht das „Spiel (mit Pulsfrequenz) durch die wechselnde Belastung und Erholung“ im Blickpunkt. Sie stellt eine weitere Möglichkeit der Trainingsmethodik für Hobbyläufer dar, um einerseits für Abwechslung zu sorgen und andererseits einen super Trainingsreiz zu setzen. Die vorrangig „extensive Intervallmethode“ ist gekennzeichnet von einem periodischen Wechsel, von submaximalen Belastungen in aeroben bzw. anaeroben Ausdauerbereich (mittel – intensiv), mit aktiven Erholungsphasen. Der Kreislauf wird belastet, anschließend erhält er Zeit, sich zum Teil wieder zu erholen. Intervall bedeutet „Pause“. Dann folgt das nächste Intervall.

Wie funktioniert es?

Intervalltraining und Intervallläufe werden meist in der Wettkampfvorbereitung durchgeführt: Es ist ein systematischer Wechsel zwischen Belastungs- und Erholungsphasen. Die beanspruchten Systeme sollen sich nicht wieder auf die Ausgangsbedingungen einstellen können. Dein Körper muss sich ständig an die Anforderung der periodischen Tempowechsel anpassen und leidet teilweise bereits unter Sauerstoffnot. Dies löst eine Stress-Situation aus. Dein Körper versucht, seinen Stoffwechsel in allen Bereichen zu optimieren und lernt, sich schnell an ein erhöhtes Tempo anzupassen, sich schnell wieder zu erholen und das im Blut angereicherte Laktat abzubauen. Du kannst damit deine Leistungsschwelle nach oben verschieben.

Außerdem kannst du mit dieser Trainingsart deine Laktattoleranz und die Tempohärte entwickeln, welche für Strecken bis ca. 10 km notwendig sind. Aber auch für ein Halbmarathontraining bringt ein Intervalltraining die nötige Schnelligkeit. Solche „harten“ Einheiten solltest du aber erst nach einem fundierten Grundlagentraining absolvieren und auch allgemein nur sparsam einsetzen.

Beispiele:

Die Intervalltrainings werden in Serien gelaufen wie z.B.:

- 6 x 200 m, 4 x 800 m, 6 x 400 m mit einer kurzen „Erholungspause = Trabpause dazwischen“ von etwa 60 - 90 Sekunden.

- oder 5 Minuten schnell, 2 Minuten Trabpause, 6 Minuten schnell, 3 Minuten Trabpause,…

- oder 6-8 mal 1 km mit jeweils 3 min Trabpause,…etc.

Intervall-Trainings-Tipps:

- In Trab- oder Gehpausen zwischen den Belastungen soll die Pulsfrequenz auf 120 – 140 Schläge fallen, bevor eine erneute Belastung folgt.

- Immer gut aufwärmen.

- Das Intervall-Tempo hast du gut gewählt, wenn du das letzte Intervall gerade noch mit sauberem Laufstil absolvieren kannst.



Fazit:

Zu intensive Varianten dieser beiden Methoden (Fahrtspiel und extensive Intervallmethode) sind dem Erwachsenen- bzw. Leistungstraining vorbehalten. Kinder, Jugendliche und Senioren sollten ein derartiges Training nur, unter Rücksprache mit einem Arzt oder mit einem professionellen Lauftrainer, in Erwägung ziehen.



Wir sehen uns in Peuerbach oder auch gerne digital. Digital findest du uns unter www.sport-attack.at

Im Blog erscheinen in Kürze alle Artikel dieser Gemeinsam FIT-Serie.

Das digitale Trainerteam bedankt sich für dein Interesse und geht sich jetzt selbst noch etwas vorbereiten für:

Int. Raiffeisen Silvesterlauf in Peuerbach 2019