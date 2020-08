Nach einer hart umkämpften Niederlage gegen Freistadt startet die UFG Sparkasse Grieskirchen/Pötting in die letzte Heim-Bundeliga Runde gegen Union Greisinger Münzbach. Anpfiff ist am kommenden Samstag um 14:00 Uhr im Faustballzentrum Grieskirchen.



GRIESKIRCHEN. Leider hat es für den UFG Grieskirchen am Wochenende gegen die Freistädter für einen Sieg nicht gereicht. Bei extremen Wetterbedingungen startete die junge Mannschaft mit großem Selbstbewusstsein und Ehrgeiz in das Spiel und konnte den Gastgeber überraschen. Der erste Satz ging mit 14:12 an die Trattnachtaler. Jedoch wurden zu viele Eigenfehler und auch das wechselhafte Wetter den Grieskirchnern zum Verhängnis und die Freistädter konnten das Spiel mit 4:1 für sich drehen. Die Mannschaft aus Münzbach traf in der dritten Bundesliga Runde auf Titelfavorit Vöcklabruck und hatte keine Chance, mit den Tigers mitzuhalten. Das Spiel ging klar an die Tigers Vöcklabruck mit 4:0.Das letzte Duell der Mannschaften fand in der Halle 2019 statt und die Grieskirchner siegten damals mit einem 3:1 gegen Union Greisinger Münzbach.

„Es fehlt uns einfach noch etwas an Disziplin und Konzentration im Spiel, um mit dem Gegner mitzuhalten. Daran müssen wir noch viel arbeiten. Somit sind wir aus dem Halbfinale raus und werden in der letzten Runde gegen Union Greisinger Münzbach nochmal alles geben, um den abschließenden Sieg nach Hause zu holen.“ UFG-Coach Markus Kraft