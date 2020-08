Nachdem der 12h-Benefizlauf in Prambachkirchen heuer abgesagt werden musste, ließen es sich die Naturfreunde Lauftreff Prambachkirchen nicht nehmen für den guten Zweck zu sporteln. Sie üübergaben 2.245 Euro an die Lebensfreunde und somit an die Krinder-Krebs-Hilfe.

PRAMBACHKIRCHEN. Der Naturfreunde Lauftreff Prambachkirchen hat es sich nicht nehmen lassen auch heuer, trotz Corona und der damit verbunden Absage des 12-Stunden Benefizlaufes in Prambachkirchen, etwas für die Kinder-Krebs-Hilfe zu „erlaufen“. Die Prambachkirchner Läufer und deren Coach und Motivator Manfred Huemer treffen sich seit 2015 jeden Dienstag bei jedem Wetter um 18.45 Uhr um gemeinsam zu laufen. Die Naturfreunde Läufer waren seit Anbeginn des Benefizlaufes mit drei Staffeln sehr erfolgreich dabei und hatten in den letzten Jahren so einige Trophäen ergattert. So war für sie klar, dass sie auch heuer wieder einen Beitrag leisten wollen. So entstand die Idee, dass jeder für sich oder in Kleingruppen läuft, natürlich mit Abstand, am ursprünglichen Termin des Benefizlaufes.

Spende übergeben

So wurden am 18. und 19. Juli mit dem Rad, beim Wandern und Nordic Walken Kilometer gesammelt für den guten Zweck, und ein jeder hat seine Kilometer in Geld umgewandelt. Die Sponsoren Sparkasse Grieskirchen und Tischlerei Franz Adi mit dem Stammtisch „Die Glorreichen 7“ haben sich ebenfalls sehr großzügig beteiligt. Somit konnte Naturfreunde Obmann Harald Steininger am 18. August dem Obmann der Lebensfreunde Prambachkirchen Markus Autengruber die beachtliche Summe von 2.245 Euro übergeben. "Eine Trophäe gab‘s heuer nicht, aber das Gefühl zu Helfen ist ja in Wahrheit viel schöner", sind sich die Läufer einig.