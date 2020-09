Saisonstart SV Zaunergroup Wallern/ASV St .Marienkirchen

Die SPG SV Zaunergroup Wallern/ASV St.Marienkirchen startete gleich mit zwei Siegen in die neue OÖ Liga-Saison. Nach einem 2:1-Auswärtserfolg in Mondsee, folgte zuhause ein wahres Torspektakel. Vor heimischem Publikum besiegten die #zaunerboys den ASK St.Valentin mit 6:0! Neuzugang Sinisa Markovic präsentierte sich in beiden Partien als Goalgetter - er erzielte insgesamt drei Tore, jeweils nach Vorlage von Offensivmotor Stephan Dieplinger.

Bürgermeister Franz Kieslinger wünscht der Mannschaft, dass der positive Start in der laufenden Meisterschaft weiter anhalten.