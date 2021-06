Rund 100 Sportler und Funktionäre wurden für ihre Leistungen mit dem Landes-Sportehrenzeichen in Bronze gewürdigt.

BEZIRKE GRIESKIRCHEN, EFERDING. Mit der Verleihung des Landes-Sportehrenzeichens in Bronze an knapp 100 Sportler sowie Funktionäre wurden besondere Leistungen aus den Jahren 2020 und 2021 gewürdigt. Unter ihnen durften sich auch einige Sportsbegeisterte aus den Bezirken Grieskirchen und Eferding über die Auszeichnung freuen. Ein Ehrungsabend im Doppelpack, denn im Vorjahr musste die Verleihung Corona bedingt abgesagt werden.



„Mit dem Comeback des Sports ist es auch Zeit, wieder offiziell ‚Danke‘ zu sagen an so viele Ehrenamtliche, die sich über Jahre hinweg für den Sport engagieren und einsetzen. Aber auch zu gratulieren, all jenen Sportlerinnen und Sportlern aus so vielen Sportarten, die alleine oder mit ihrem Team und auch für das Sportland Oberösterreich tolle Erfolge geschafft haben“

, betonte Wirtschafts- und Sport-Landesrat Markus Achleitner.

Landesrat Achleitner nahm die Ehrung im großen Saal des Zirbenschlössl in Sipbachzell gemeinsam mit dem derzeitigen Vorsitzender der Landessportorganisation, Sportunion-Präsident Franz Schiefermair, vor. Insgesamt haben für die beiden Jahre 2020 und 2021 etwas mehr als 200 Persönlichkeiten das Landes-Sportehrenzeichen in Bronze zugesprochen bekommen. Ende Juni werden dann die Ehrenzeichen in Silber und Gold verliehen.

Ausgezeichnete aus Grieskirchen und Eferding



Funktionäre:

Otto Baumgartner, Bezirk Grieskirchen, ASVÖ OÖ

Günther Brandtner, Bezirk Eferding, Judolandesverband OÖ

Alois Wolkerstorfer, Bezirk Eferding, OÖ Fußballverband

Jürgen Pöttinger, Bezirk Grieskirchen, OÖ Tennisverband

Aktive: