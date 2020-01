Das neue Sportjahr hält in den Bezirken Grieskirchen und Eferding einige Aufgaben bereit, in denen man die eigene Fitness beweisen muss.

BEZIRKE GRIESKIRCHEN, EFEDING (jmi). Rein in die Sportschuhe! Spätestens im Sommer sollte man fit sein. Am zweiten Juliwochenende brettern wieder die Drahtesel durch die Bezirkshauptstadt Grieskirchen. Der RC Grieskirchen lädt am 11. und 12. Juli zum 24-Stunden-Radmarathon. Die heurige Ausgabe steht in Gedenken an Veronika Kitzinger, die ihr Herz in die Großveranstaltung steckte: "Wir widmen den Radmarathon 2020 unserer lieben Vroni Kitzinger, die leider viel zu früh aus unserem Leben geschieden ist. Ohne unsere Vroni gäbe es den 24-Stunden-Radmarathon schon lange nicht mehr in Grieskirchen", heißt es vom Radclub.

Am Rad dürfen sich wieder alle Altersklassen beweisen. In Sachen Teamfahrten gibt es dieses Jahr eine Neuerung: "Aufgrund diverser Nachfragen haben wir uns dazu entschlossen, eine neue Wertung, nämlich die 6-h-2er-Mixed, einzuführen."

Als Mannschaft zum Sieg

Teamwork ist ebenfalls am 29. August gefragt, wenn mit einer Herausforderung der besonderen Art auch der Bezirk Eferding aufwartet: Bei der NibelungenTrophy zeigen die Teilnehmer bei der Hinzenbacher Skisprungarena in vier Kategorien ihr Können. "Im vergangenen Jahr gingen 35 Staffelteams an den Start. Die Bedingungen und die Organisation waren perfekt. Die Stimmung bei den Teilnehmern war auch gut. Das heiße Wetter – ganz anderes als beim Regenwetter zur ersten NibelungenTrophy 2018 – trug zudem dazu bei, dass viele Besucher auch nach den Bewerben noch geblieben sind", erklärt Christian Schönhuber vom Organisationsteam.

Gesportelt wird bei der NibelungenTrophy im Viererteam. Je ein Teammitglied muss eine der Kategorien – Swimrun, Mountainbike, Rennrad, Berglauf – bewältigen. Für einzelne Sportler haben die Veranstalter aber eine Lösung: "Wir wollen im nächsten Jahr auch eine Börse anbieten, mit der man sich zu einem Team zusammenfinden kann. So wollen wir mehr Individualisten die Möglichkeit geben, sich anzumelden."

Weitere Termine

Sportfreunde können sich bei diesen sportlichen Großevents im neuen Jahr ebenfalls austoben: