Im Rahmen der Hartkirchner Ferienaktion veranstaltete die Union Sektion Fit der Gesunden Gemeinde Hartkirchen ein Radworkshop für Kinder und Jugendliche mit Peter Plöckinger, Inhaber von Radsport Plöckinger in Haibach.

Nach dem Fahrtechnikkurs ging es zu einer Bike - Ausfahrt ins Gelände, so konnte das Erlernte gleich in die Praxis umgesetzt werden. Auch der sportliche Nachwuchs der Haibacher Radfreunde, Scharinger Maxi und Steininger Felix, unterstützte die zukünftigen Biker beim Techniktraining - hierfür sagt die Sektion Fit auch ein herzliches "Dankeschön".

Die Mitglieder der Union Sektion Fit treffen sich jeden Dienstag um 18:30 vor dem Gemeindeamt in Hartkirchen und im Rahmen der Ferienaktion wurden auch die zukünftigen Läufer zum Laufworkshop eingeladen. Als Dankeschön und zur Motivation wurde Kindern und Jugendlichen ein Funktionslaufshirt überreicht.

Die Läufer der Union Sektion Fit der Gesunden Gemeinde Hartkirchen laden Laufbegeisterte jedes Alters zum gemeinsamen (Langsamlauf-) Training immer Dienstags um 18:30 Uhr ein. Es wird gemeinsam gelaufen und das Tempo wird an den langsamsten der Gruppe angepasst.

Treffpunkt: Gemeindeamt Hartkirchen