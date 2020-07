Katharina Prandstätter und Anna Aschauer holten sich beim U15 Bewerb in Perg den OÖ Landesmeistertitel.

GALLSPACH. Tolles Erfolgserlebnis für den Gallspacher Beachvolleyball-Nachwuchs in Perg. Nachdem in der Gruppenphase alle Spiele gewonnen wurden zogen Prandstätter und Aschauer nach einem spannenden 2:1 Sieg im Halbfinale ins Finale ein. Dort traf das Duo auf den steirischen Landesmeister. Dieses Spiel ging zwar verloren, aber der Landesmeistertitel ging dennoch an die Beiden als bestes OÖ Team. Ein toller Erfolg für den Verein und vor allem für die beiden Sportlerinnen.