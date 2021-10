Beim Solar-Champion-Wettbewerb wurden Solar-Projekte und Lösungen gesucht, die einen Beitrag dazu leisten, den Photovoltaik-Ausbau in Oberösterreich weiter voranzutreiben und zu beschleunigen. Zwei Grieskirchner Unternehmen sicherten sich einen Titel.

BEZIRK GRIESKIRCHEN. „Schon jetzt gibt es in Oberösterreich 35.000 PV-Anlagen. Im Vorjahr wurde an Werktagen alle 65 Minuten, rund um die Uhr, eine neue Anlage errichtet. Damit konnten wir erreichen, dass 25 Prozent aller österreichweit 2020 neu errichteten Anlagen in Oberösterreich installiert worden sind“, wies Wirtschafts- und Energie-Landesrat Achleitner auf das enorme Ausbautempo in Oberösterreich hin. „Das ist uns nicht genug, wir haben uns in der ‚OÖ. Photovoltaik-Strategie‘ das ehrgeizige Ziel von 200.000 Anlagen bis zum Jahr 2030 gesetzt, um damit den Solarstrom-Anteil in Oberösterreich zu verzehnfachen“, so Landesrat Achleitner weiters.

Dafür brauche es neben finanzieller Anreize auch Bewusstseinsbildung. Unter anderem mit dem Wettbewerb des OÖ. Energiesparverband, der PV_Vorzeigeprojekte auszeichnet und vor den Vorhang holt. Mitmachen konnten alle, die in Oberösterreich ein Solarprojekt umgesetzt haben, sich an Projekten kreativ betätigt oder konkrete Ideen für neue Lösungen mit Solar-Energie entwickelt haben. Die Beteiligung hat alle Erwartungen übertroffen. Mehr als 300 Projekte wurden eingereicht und am Ende sieben Sieger in fünf Kategorien zum "OÖ. Solar-Champion 2021“gekürt. Einer dieser Gewinner ist das Unternehmen Endorado aus Pram. Der Einsatz von PV-Modulen als Dachersatz überzeugt die Jury und machte aus den Pramern Solar-Champions 2021 in der Kategorie "Solar Innovativ". In der Kategorie "Stolz auf Solar" überzeugte MKW aus Weibern. Das Unternehmen nutzt die gesamte Dachfläche mit einer 200 Kilowatt PV-Anlage.

Zur Sache

Das Unternehmen Endorado aus Pram hat als Dachersatz eine robuste Photovoltaikanlage in Verbundglasbauweise entwickelt, welche ein konventionelles Dach ersetzt. Sowohl bei Sanierungen als auch bei Neubauten bietet diese Photovoltaik-Lösung vielseitigen Nutzen neben der Stromerzeugung: Sowohl das einfallende Tageslicht als auch die Modulwärme kann im darunter liegenden Gebäude verwendet werden. Ein zusätzliches Dach ist nicht nötig. Diese Lösung bietet einen optimalen ökologischen Fußabdruck und die Gesamt-Errichtungskosten werden reduziert.

Beim neuen Gebäude des Metall- und Kunststoff-Verarbeiters MKW Holding in Weibern wird die gesamte Dachfläche mit einer 200 Kilowatt Photovoltaik-Anlage genutzt. Das Projekt wurde mit lokalen Partnern umgesetzt. Der produzierte Solarstrom wird unter anderem auch für die E-Auto-Ladestationen verwendet. Die Eigenverbrauchsquote liegt bei nahezu 100%. Der Metall- und Kunststoff-Verarbeiter ist ein Vorreiter bei der Energiewende auf allen Ebenen: So erfolgt der Betrieb der Pulverbeschichtungsanlage mit nachhaltiger Biomasse und eine Wärmerückgewinnung machen diese innovativen Projekte besonders effizient.