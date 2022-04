520 Interessenten warfen im Zuge der OÖ Job Week von 28. März bis 2. April einen Blick hinter die Kulissen in den Betrieben der Region Grieskirchen und Eferding.

BEZIRKE. Etwas gegen den Fachkräftemangel zu unternehmen und Gewerbebetriebe mit den Mitarbeitern der Zukunft zusammenbringen – so lautete die Prämisse der ersten OÖ Job Week. 24 Betriebe aus dem Bezirk Eferding und 52 Unternehmen aus dem Bezirk Grieskirchen luden zu über 100 Veranstaltungen und erlaubten rund 500 Interessenten einen Einblick in ihren Arbeitsalltag. Schnuppertermine und Lehrverträge wurden dabei bereits vereinbart, so informieren die WKO Grieskirchen und WKO Eferding.

Weitere Job Week angekündigt

Ebenso habe sich gezeigt, dass Unternehmer, die schon länger aktiv am "Employerbranding" arbeiten und die Angebote der WKOÖ sowie der regionalen Bezirksstellen nutzen, am Lehrlings- und Arbeitskräfte-Markt einen Wettbewerbsvorteil haben. Tobias Luger, Obmann der WKO Eferding, Günther Baschinger, Obmann der WKO Grieskirchen, und WKO-Bezirksstellenleiter Hans Moser ziehen positive Bilanz: "Nach einer Evaluierungsphase wird die erste OÖ Job Week sicher nicht die letzte gewesen sein."