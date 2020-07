Seit Mitte Juni bietet der Eferdinger Bauernladen "Efi" Produkte aus der Region. Das Interesse ist groß. Mittlerweile zählt die Genossenschaft Lebens.mittel.punkt Eferding über 49 Mitglieder.

EFERDING. Der Bauernladen befindet sich in der Linzerstraße 4, im neu renovierten „Haus Eferdinger Land“. Die meisten Mitglieder kommen aus dem Bezirk. "Die Produktvielfalt kann – vor allem bei verarbeiteten Produkten – mit Partnern aus Eferding alleine nicht abgedeckt werden. Deshalb haben wir die Regionalität auf Oberösterreich ausgeweitet", so Efi-Geschäftsführerin Natalie Eisenhuber. Sie möchte ihren Kunden die maximale Vielfalt anbieten. Im Sinne der Wirtschaftlichkeit für die Genossenschaftsmitglieder werden je Produkt maximal zwei bis drei Anbieter ausgewählt. Höchste Qualität, die transparente Herkunft ihrer Produkte und die faire Vermarktung sind der Geschäftsführerin ein besonderes Anliegen.

Ort der Begegnung



Efi soll auch ein Ort der Begegnung sein. Aufgrund der anhaltenden Corona-Krise ist dies im Augenblick noch nicht möglich wie geplant. „Da nicht zu viele Menschen gleichzeitig bei Efi vorbeischauen und gustieren können, werden unsere Mitglieder vorerst noch nicht persönlich ihre Produkte präsentieren und zur Verkostung einladen", so Eisenhuber. Um den Aufenthalt im Laden kurz zu halten bietet Efi online eine Vorbestellliste an. Diese soll weiter ausgebaut und die Auswahl jener im Laden angeglichen werden. Ein weiteres Projekt in Planung ist das Angebot "essbarer Geschenke". Die Öffnungszeiten von Mittwoch bis Samstag sind dem Anspruch auf Frische geschuldet. "Die Mitgliedsbetriebe müssen irgendwann ernten und produzieren, damit wir Waren mit bester Qualität im Laden anbieten können", so Eisenhuber. Bei der Gestaltung des Ladens wurde besonders Wert auf regionale Anbieter und möglichst natürliche Materialien gesetzt. Für diese Investitionen wurde eine LEADER-Förderung beantragt. Darüber hinaus gab es laut Eisenhuber keine finanzielle Förderung, allerdings werden von verschiedenen Institutionen Beratungen und fachlicher Know-how-Austausch angeboten. Insgesamt nahm die Vorbereitung rund zwei Jahre in Anspruch.

Regionalitätspreis 2020



