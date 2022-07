Eine Ära geht zu Ende: Die Waizenkirchnerin Erna Humberger schließt ihr traditionsreiches Trachtengeschäft "Humberger Moden" mit Aussicht auf Nachmiete.

WAIZENKIRCHEN. In dritter Generation wird "Humberger Moden" geführt. 1913 öffnete das Bekleidungsgeschäft im Waizenkirchner Zentrum zum ersten Mal seine Türen, 1984 übernahmen Erna und Hubert Humberger. Doch bald, knapp 110 Jahre später, könnten sich seine Türen für immer schließen. Denn "aus familiären Gründen" muss sich Erna Humberger – die eigentlich schon seit Ende 2019 in Pension ist – nun endgültig aus dem Geschäft zurückziehen.

Mehr als Lederhosen und Dirndl

Eine Übergabe innerhalb der Familie steht außer Frage, da alle Kinder einen anderen beruflichen Weg eingeschlagen haben, erzählt die Waizenkirchnerin. Deshalb soll ein anderer Nachfolger her. "Wenn jemand nur das Lokal will, kommt halt etwas anderes rein", sagt Humberger, "am liebsten wäre es mir aber schon, wenn das Trachtengeschäft weiterbestehen könnte." Seit sie sich vor rund 20 Jahren auf Tracht spezialisierte, sei Humberger Moden "immer gut gelaufen". "Denn Tracht ist bei den Jungen angekommen. Sie ist mehr als Lederhose oder Dirndl und kann zu jedem Anlass getragen werden", ist die Unternehmerin sicher. Die Textilreinigung, deren Übernahmestelle bei Humberger Moden liegt, regt das Geschäft zusätzlich an. Gedanken, der Betrieb könne schlecht laufen, müsse sich ein Nachfolger daher nicht machen, betont Humberger.

Unternehmerin hilft aus

"Was ich außerdem anbieten kann: Wenn die Nachfolgerin oder der Nachfolger am Trachtensektor weitermacht, kann ich bei Urlaub oder Krankenstand aushelfen."

Schließlich wohnen Humberger und ihr Mann im ersten Stock des Hauses, in dem das Geschäft untergebracht ist. Ob erfahren oder nicht – auf die Unterstützung der Waizenkirchnerin kann ein neuer Untermieter setzen. So ist die langjährige Unternehmerin etwa auch bereit, alle Firmenkontakte weiterzugeben oder in der Änderungsschneiderei mitzuhelfen. "Ich brauche ja auch eine Pensionstätigkeit", schmunzelt sie.

"Ich mach's einfach mit Liebe"

Denn der Rückzug fällt schwer. Immerhin hat sich Humberger als Unternehmerin über die Gemeindegrenzen hinaus einen Namen gemacht. So ist sie etwa ein Gründungsmitglied der Waizenkirchner Gewerbeschau, bei der sich seit mehr als 30 Jahren die heimischen Betriebe einem breiten Publikum präsentieren. "Wenn du zusperrst, wird es im Ort ganz leer sein", sollen Kunden immer wieder zu ihr sagen. Schließlich sichert der Betrieb die Nahversorgung im Modesektor.

Schmerzlich habe sie die Entscheidung zur Übergabe getroffen, erzählt Humberger. Ihr Herzblut hänge eben an dem Geschäft, das sie sich über die vielen Jahre aufgebaut habe.



"Ich mach's einfach mit Liebe. Noch heute stehe ich jeden Tag in der Früh auf und freue mich zu öffnen", sagt sie, "aber ich habe einen Entschluss gefasst. Ich freue mich, wenn sich ein Nachfolger findet."

Kontakt

Interessenten können sich bei Erna Humberger unter der Telefonnummer 0664/7326 2479 oder per E-Mail an erna.humberger@gmail.com melden.