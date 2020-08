Der Info-Treff im FrauenBerufsZentrum Grieskirchen lädt demnächst wieder ein. Die „Deutschstunde“ startet ab September 2020 zusätzlich zum Frauen-Programmier-Treff, dem Bewerbungs-Fotoshooting und der Themen-Tag-Reihe.



GRIESKIRCHEN. Im Herbst startet das neue Programm des Info-Treff im FrauenBerufsZentrum Grieskirchen mit einem zusätzlichen Angebot.Ab September 2020 öffnet jeden 1. Donnerstag im Monat von 13:00 bis 15:00 Uhr die „Deutschstunde“ ihre Pforten – kostenlos und ohne Anmeldung – für alle Frauen, die an ihren Deutschkenntnissen arbeiten wollen.

In gewohnter Qualität findet der Frauen-Programmier-Treff jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat ebenfalls von 13 bis 15 Uhr statt. Teilnehmer können dabei herausfinden, ob ihre berufliche Zukunft im IT- und EDV-Bereich liegen könnte.

Die kostenlosen Bewerbungs-Fotoshootings am 17. September, 29. Oktober und 17. Dezember 2020, jeweils ab 14.30 Uhr, sorgen für professionelle Bewerbungsfotos.

Die Themen-Tage, jeweils von 13 bis 14.30 Uhr, beschäftigen sich mit speziellen Lebenslagen.

Ref.: Gudrun Scharax, Dipl. Berufs- und Sozialpädagogin 15. Okt. 2020 Frau Sein zwischen Tradition und Aufbruch

Wie ich mir meine beruflichen und privaten Wünsche erfüllt habe. Ref.: Oeznur Cinar, Raumgestalterin, Designerin, FBZ-Absolventin 19. Nov. 2020 Meine Finanzen im Griff!

Ref.: Experte der SCHULDNERHILFE OÖ

Alle interessierten Frauen sind darüber hinaus jeden Donnerstag von 13 bis 16 Uhr zum Austausch mit Gleichgesinnten in den Info-Treff des FBZ Grieskirchen herzlich eingeladen.

Zu den Themen-Tagen, dem Programmier-Treff und den Bewerbungs-Fotoshootings ist eine Anmeldung erforderlich:

FrauenBerufsZentrum Grieskirchen

Stadtplatz 40 / EG | 4710 Grieskirchen

07248 64818 | fbz.grieskirchen@arbeit-b7.at