Was macht den Wirtschaftsstandort Grieskirchen und Eferding aus? Welche Leitbetriebe beschäftigen etwa wie viele Mitarbeiter? Die AMS-Bezirksstellen Grieskirchen und Eferding informieren.

GRIESKIRCHEN & EFERDING. "Ein guter Branchen- und Betriebsgrößenmix mit starker Exportorientierung und vielen Traditions-, Handwerks- und Familienbetrieben, die der Region treu bleiben" – so beschreibt Franz-Reinhold Forster, Leiter des AMS Grieskirchen, den Wirtschaftsstandort Grieskirchen und Eferding. Mit der österreichweit viertniedrigsten Arbeitslosenquote im Bezirk Grieskirchen und der zweitniedrigsten Arbeitslosenquote im Bezirk Eferding gehöre der Standort laut Forster zu den "Top-Regionen in Oberösterreich".

Viele offene Lehrstellen

Trotz der niedrigen Arbeitslosenquote gibt es in der Region einen Rekord an offenen Stellen, insbesondere was die Lehrstellen betrifft. "Es gibt viermal so viele offene Lehrstellen wie Lehrstellensuchende", informiert Forster. Außerdem gebe es gerade im Bezirk Eferding einen starken Verlust an Arbeitskräftepotenzial durch Auspendeln. "Besonders zu spüren ist die Fachkräfteknappheit in Sozial- und Betreuungsberufen, Holzverarbeitung, Landwirtschaft und Elektrotechnik", sagt Silke Aistleitner, Leiterin des AMS Eferding.

Das sind die Leitbetriebe

Wie Aistleitner berichtet, sind derzeit 15.095 unselbstständig Beschäftigte in 1.971 Betrieben im Bezirk Eferding angestellt. Die wichtigsten Unternehmen sind etwa hali Büromöbel, efko Frischfrucht & Delikatessen, Eschlböck Maschinenfabrik oder der Biohof Achleitner.

Im Bezirk Grieskirchen gibt es 3.776 aktive Gewerbetreibende, 1.100 Arbeitgeberbetriebe beschäftigen circa 16.500 Mitarbeiter. Zu den Leitbetrieben im Produktionsbereich gehören Pöttinger Landtechnik, Fröling Heizkessel- und Behälterbau und Weigl Aufzüge. Die größten Dienstleistungsbetriebe sind assista, der Sozialhilfeverband Grieskirchen und das EurothermenResort Bad Schallerbach.

Gegen den Fachkräftemangel

"Es wird 2022 weiterhin zwei Hauptziele für das AMS geben: die niedrige Arbeitslosenquote zu halten, aber auch dem Fachkräftemangel entgegenzusteuern", erklärt Aistleitner. Das solle mit zahlreichen Förderungen, Ausbildungsmodellen und neuen Vermittlungsmethoden gelingen. "Wir werden ganz viele Branchen sehen, die sich unglaublich bemühen müssen, um Arbeitskräfte zu finden. Da geht es um Abwerben, Konkurrenz zwischen den Branchen, Arbeitszeit, Vereinbarkeit, Kinderbetreuung. Der Markt wird sich drehen in Richtung eines Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmermarktes – zumindest bei den Qualifizierten."