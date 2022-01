Die kürzlich ausgelernte Hufschmiedin Katja Kiener erzählt im Interview mit der BezirksRundSchau, was den Lehrberuf so speziell macht und warum sie sich jederzeit wieder dafür entscheiden würde. Vater Alexander Kiener – er ist ebenfalls Hufschmied – spricht indessen über Herausforderungen für das Gewerbe.

FRAHAM. Das Handwerk gehört zu den traditionellsten auf der Welt, doch den Lehrberuf dazu gibt es augenscheinlich erst seit etwas mehr als zehn Jahren: Die Rede ist vom Hufbeschlag. Bereits in den Siebzigerjahren war der Beruf des Hufschmieds nämlich von der Liste der offiziellen Lehrberufe in Österreich gestrichen worden, nachdem das Pferd als Arbeitstier zunehmend an Bedeutung verloren hatte. 2010 wurde er wieder aufgenommen. Das ist auch gut so, meint Alexander Kiener, Hufschmied aus Fraham.

Aussicht auf Beschäftigung stabil



Drei Lehrlinge hat der Unternehmer bereits ausgebildet, unter ihnen seine Tochter Katja. Alexander Kiener begrüßt es, dass junge Leute im Beruf des Hufschmieds nachkommen – erst recht jene aus der eigenen Familie. "Eigentlich gibt es zu wenig Hufschmiede", erklärt Kiener. "Es wäre durchaus Arbeit für mehr von ihnen da, auch wir sind ausgelastet." Da verwundert es schon, dass nur wenige Betriebe in Oberösterreich überhaupt Lehrlinge in diesem Fachbereich ausbilden. In der Region ist Kieners Betrieb der einzige. Der Vorteil für die Jungen: Da es so wenig Lehrlinge gibt, sind die Beschäftigungsaussichten stabil.



"Außerdem ist es ein reines Handwerk, das nie durch Maschinen ersetzt werden kann"

, ist der Hufschmied sicher. Tatsächlich könne man dem Beruf auf allen Teilen der Erde nachgehen.

Mit der Leidenschaft für Pferde



Alexander und Katja Kiener sind hauptsächlich mit Turnierpferden beschäftigt. Dabei werden die alten Hufeisen abgenommen, die Hufe gereinigt, gepflegt und auf Krankheiten überprüft. Weil – ähnlich wie die Nägel beim Menschen – Hufe nachwachsen, werden sie auch regelmäßig gekürzt. Für das Pferd angepasste Hufeisen werden schließlich mit speziellen Nägeln am Huf angebracht. Auch orthopädisch werden Hufschmiede tätig, wenn sie durch spezielle Beschläge die Heilung bei etwaigen Abnormitäten unterstützen.

"Ich reite, seit ich klein bin. Der Umgang mit Pferden interessiert mich, seit ich mich erinnern kann", erzählt die 19-jährige Katja Kiener. Den Beruf des Vaters einzuschlagen – das lag für sie deshalb relativ schnell auf der Hand. Allerdings war Alexander Kiener anfangs davon alles andere als begeistert. "Der Beruf ist körperlich schon sehr fordernd", erklärt der erfahrene Hufschmied.

Eine Handvoll Hufschmiede



"Aber es ist möglich und macht noch dazu Spaß", so Katja Kiener. Das Hufeisenschmieden als typisch männlicher Beruf? Das war einmal. Österreichweit lässt sich ein Trend zu mehr Hufschmiedinnen feststellen. Seit 2015 ist die Anzahl der Frauen, die diesem Lehrberuf nachgehen, konstant gestiegen. Damals betrug der Anteil an den Lehrlingen etwas über acht Prozent, 2020 waren bereits die Hälfte der Lehrlinge weiblich, so die Info des AMS.

Ob die seit November 2021 fertig ausgebildete Hufschmiedin auch anderen Jugendlichen empfehlen würde, diesen Lehrberuf einzuschlagen? "Wenn die Liebe zu den Pferden da ist, auf jeden Fall", sagt Kiener. Die Freude über das Endergebnis der eigenen Arbeit sei jedes Mal wieder riesig, erzählt die 19-Jährige: "Wenn ein Pferd nach getaner Arbeit wieder ordentlich laufen kann, ist man schon zufrieden." Schade sei es daher, dass sich jährlich nur etwa eine Handvoll Personen für diesen Beruf entscheidet. Zuletzt besuchten gerade einmal fünf andere angehende Hufschmiedinnen und Hufschmiede aus ganz Österreich mit der Frahamerin die Berufsschule.

Lehre, die Sinn macht



"Hinzu kommt, dass das Hufschmiedgewerbe seit wenigen Jahren ein freies Gewerbe ist", beklagt Alexander Kiener. Für die Pferde sei das "alles andere als gut, denn die Lehre ist nicht umsonst". Das bekräftigt auch Tochter Katja:



"Ohne die drei Lehrjahre würde ich mich nicht trauen, ein Pferd zu beschlagen. Und das, obwohl ich von klein auf den Bezug zu Pferden habe."

Gerade deshalb wisse sie, wie verletzlich die Tiere sind – zu viel könne man ohne eine entsprechende Ausbildung falsch machen. "Außerdem lernt man im Zuge der Ausbildung nicht nur über Tätigkeiten, die das Schmieden und den Beschlag direkt betreffen, sondern generell vieles über Pferde und deren Anatomie. Auch mit tierärztlichen Themen haben wir uns beschäftigt", so die Hufschmiedin. Wenn Alexander Kiener in knapp 15 Jahren in Pension geht, wird seine Tochter das Geschäft übernehmen. Immerhin gibt es genug Pferde in der Region, die auch künftig in regelmäßigen Abständen beschlagen werden wollen.