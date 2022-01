Die dreijährige Berufsausbildung zur Pharmazeutisch-kaufmännischen Assistenz (PKA) öffnet den Weg zu einem abwechslungsreichen und krisensicheren Job.

EFERDING. Die Stadtapotheke Eferding bildet unter der Leitung von Konzessionär Alexander Rizy seit 2002 PKA-Lehrlinge aus. Diese sind teilweise heute noch im Unternehmen tätig. „Die Lehre ist seit jeher eine sehr umfangreiche. Das Warenangebot hat sich in der Apotheke in den letzten 20 Jahren drastisch erhöht. Daher muss jeder Mitarbeiter heute viel mehr Zeit für die Kenntnis über alle Produkte aufwenden, um optimal beraten zu können“, so Rizy. Er nennt Freude an der Kommunikation und Interesse für die Anliegen der Kunden als Voraussetzung für diesen Lehrberuf. Natürlich muss auch Gesundheit ein persönliches Anliegen sein.

Abwechslungsreiche Aufgaben



Im ersten von insgesamt drei Lehrjahren sind Warenlogistik und die Anfertigung von Arzneien wichtige Lehrgebiete. Im zweiten Lehrjahr steht der direkte Kontakt mit Kunden im Vordergrund. Aber auch betriebswirtschaftliche Themen wie Marketing, Rechnungswesen und Rezeptabrechnung mit den Krankenkassen müssen erlernt werden. Zu einem späteren Zeitpunkt können sich die Lehrlinge spezialisieren und Ausbildungen für Kosmetik- oder Nährstoffachberatung, Homöopathie und andere alternative Therapierichtungen absolvieren.



„Die PKA Lehre ist durchaus eine herausfordernde Ausbildung, da in der Berufsschule sehr viele Themen aus Chemie, Physik oder Biologie enthalten sind. Ein Interesse in diesen Bereichen ist natürlich wichtig. Aber mit etwas Ehrgeiz und einer guten Unterstützung der Arbeitskollegen lässt sich diese Lehre auch leicht bewältigen.“

Alexander Rizy, Stadtapotheke Eferding

Gefragte Fachkräfte



In der Stadtapotheke Eferding hat mit Oktober 2021 eine Auszubildende ihre Lehre mit gutem Erfolg abgeschlossen. Mit Jänner hat eine junge Frau ihre PKA-Lehre gestartet. „Sofern man sich für eine Lehre in der Apotheke interessiert, sollte man sich an die Betriebe in Wohnortnähe wenden, ob es freie Lehrplätze oder auch die Möglichkeit eines Schnupperpraktikums gibt“, empfiehlt Rizy. Neben öffentlichen Apotheken sind PKAs auch in Krankenhausapotheken, im Pharmagroßhandel oder in der Pharmaindustrie sehr gefragt. Manche schlagen nach ihrer Ausbildung den Weg Richtung Pharmareferent, Berufsschullehrer ein oder starten ein Pharmaziestudium.

Zur Sache



Neben dem Interesse an der Gesundheit sind Genauigkeit und Verantwortungsbewusstsein ebenso Grundvoraussetzungen wie kaufmännisches und praktisches Geschick. Die Ausbildung startet direkt nach Abschluss der Schulpflicht und dauert drei Jahre. Hat man zuvor bereits eine höhere Schule oder verwandte Lehrberufe absolviert, verkürzt sich die Lehrzeit auf zwei Jahre. Unterrichtet wird an der Berufsschule 3 in Wels. Hier bekommt man das Rüstzeug im fachlichen, kaufmännischen und organisatorischen Bereich. Attraktiv ist neben dem umfangreichen Aufgabengebiet auch die Entlohnung (brutto):

1. Lehrjahr: 723 Euro

2. Lehrjahr: 863 Euro

3. Lehrjahr: 1.157 Euro

PKA-Einstiegsgehalt: 1.809 Euro (Angaben jeweils brutto)

Für junge Erwachsene mit Matura oder anrechenbaren Schulleistungen wird ein erhöhtes Lehrlingsentgelt ausbezahlt. Details zur PKA-Ausbildung und Entlohnung im Detail stellt der Österreichische Apothekerverband auf seiner Homepage bereit.