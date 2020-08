Das Kallhamer Unternehmen Sinnup ist für den diesjährigen OÖ Regionalitätspreis nominiert.



KALLHAM (jmi). Die BezirksRundschau vergibt heuer wieder in Zusammenarbeit mit dem Land OÖ, Sparkasse OÖ, Nah&Frisch, ÖBB und ÖAMTC wieder den Regionalitätspreis. Mit diesem werden Unternehmen, Instituationen, Organisationen, Initiativen und Privatpersonen ausgezeichnet, die sich für die Wertschöpfung in der Region engagieren.

Einer der Nominierten ist das Kallhamer Unternehmen Sinnup. Dieses hat sich ganz der Near-Field-Communication, kurz NFC, verschrieben. "Das übergeordnete Ziel von Sinnup besteht darin, relevante Informationen und Unterlagen einfach und zielgerichtet mit einem Smartphone oder Tablet dort verfügbar zu machen, wo sie unmittelbar gebraucht werden", erklärt Geschäftsführer Christoph Ebetshuber. Dazu verwendet das Unternehmen mit seinen sechs Mitarbeitern NFC-Technologie und entwickelt intelligente Lösungen für den betrieblichen Alltag.

Regionale Produktion & Umweltschutz

In der Arbeit legt Sinnup Wert auf Regionalität – und arbeitet deshalb mit regional starken Partnern zusammen. "So ist es möglich Prozesse vor Ort zu besichtigen und sich auch kurzfristig immer wieder persönlich auszutauschen. Gerade unsere Gegend ist wirtschaftlich sehr stark wo man in vielen Bereichen nicht in die Ferne schweifen muss", so Ebetshuber. Sinnup wurde 2016 unter die Top10-Greenstarter vom Klima- und Energiefonds gewählt und ist seit 2017 auch Klimabündnisbetrieb. Nachhaltigkeit steht daher an wichtiger Stelle, aus gutem Grund: Wie aus einem aktuellen Thema die Fridays for future Bewegung sagt: 'Auf einem toten Planeten gibt es keine Arbeitsplätze.'Denke das trifft es genau, man muss auch an die Zukunft denken und nicht nur den kurzfristigen Gewinn sehen. Ich war vorher zehn Jahre in der Entwicklung eines Biomasseheizkesselherstellers tätig, das hat auch meine Einstellung zum Thema Umwelt nachhaltig geprägt", so Ebetshuber. Dies hängt wiederum mit der Regionalität zusammen: "Oft wird die CO2 Thematik einfach durch Importe ausgelagert. Bei regionaler Produktion muss man sich mit allen Umweltthemen aber vor Ort auseinandersetzen."

Jetzt mitmachen!

Die Teilnahme am Regionalitätspreis ist bis 16. August möglich. Jetzt bewerben unter:

BezirksRundschau GmbH, Dr. Herbert-Sperl-Ring 1, 4060 Leonding

Kennwort "Regionalitätspreis"

oder online unter meinbezirk.at/regionalitätspreis-oö

Einreichungen sind in neun Kategorien möglich:

Dienstleistung und Handel

Industrie

Handwerk und Gewerbe

Vereine, Institutionen, Behörden

Tourismus

Gastronomie

Land- und Forstwirtschaft

Mobilität und erneuerbare Energien

"Regional & Digital"

Sonderpreis