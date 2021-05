In der Corona-Krise stieg die Nachfrage für Weiterbildungen, die Menschen streben nach Berufsabschlüssen. Seit 19. Mai gilt die 3G-Regel für Kursteilnehmer, wenn sie Bildungsangebote mit physischer Anwesenheit besuchen. Sie müssen also entweder geimpft, getestet oder genesen sein.

BEZIRKE. Die Bezirke Grieskirchen und Eferding sind in Sachen Weiterbildung breit aufgestellt: So gibt es am Wirtschaftsförderungsinstitut (WIFI) vor allem Kurse in den Bereichen Buchhaltung und Personalverrechnung und Sprachen. Das Berufsförderungsinstitut (BFI) hingegen konzentriert sich auf die Berufsreife und die Lehre mit Matura. Die Volkshochschule (VHS) Grieskirchen und Eferding bietet allen AK-Mitgliedern eine 10-prozentige Vergünstigung auf den Kursbeitrag. Nicht vergessen werden darf der AK-Bildungsbonus, bei dem 40 Prozent der Kurskosten von der Arbeiterkammer (AK) übernommen werden. "Die förderbaren Kurse sind mit dem AK-Logo gekennzeichnet", verrät Gabriele Übleis, VHS-Regionalleiterin in Grieskirchen.

Seit 1. Februar gibt es die "Bildungskarenz Plus": Bei diesem Modell bekommen karenzierte Beschäftigte vom AMS Weiterbildungsgeld für die Dauer der Ausbildung. Zusätzlich übernimmt das Land OÖ die Hälfte der Ausbildungskosten für den Betrieb.

Nachfrage sank in einem Bereich deutlich

Während die Nachfrage nach Weiterbildung in einigen Bereichen – etwa in der Buchhaltung – im vergangenen Jahr stieg, sank das Interesse im Sprachenbereich. Viktoria Huber vom WIFI Grieskirchen meint den Grund dafür zu kennen: "Das Erlernen von Sprachen ist vor allem vor einem Auslandsaufenthalt beliebt. Aufgrund von Corona reisen die Menschen nun deutlich weniger."

Online hat Vorrang

Beim Kursangebot setzen sämtliche regionalen Institute vermehrt auf Online-Veranstaltungen, obwohl Präsenzunterricht unter der Beachtung der "3G-Regel" gestattet sind. Huber berichtet: "Wir integrieren die Online-Veranstaltungen immer mehr in unser Kursprogramm. Es sind bereits zahlreiche Online-Kurse für das Jahr 2021/22 geplant." In der VHS Grieskirchen finden überhaupt nur einige wenige Sprach- und Bewegungskurse mit physischer Anwesenheit statt. Ein großer Teil des Kursangebots – darunter viele Fitnessprogramme – startet erst im Herbst. Schon in der letzten Woche der Schulferien starten an der VHS die Lernferien für Kinder. "Viele unserer Teilnehmer freuen sich schon wieder auf den Präsenzunterricht", weiß Übleis. "Wie es im Herbst mit den Corona-Bestimmungen ausschauen wird, ist natürlich noch nicht sicher. Wir sind zuversichtlich, unser Präsenzkursangebot endlich wieder umsetzen zu können, wenn auch vermutlich in kleineren Gruppen."

Hybride Kurse

"Bei uns gibt es viele 'hybride' Kurse. Dabei sitzt ein Teil der Kursteilnehmer in der Klasse, der andere verfolgt den Unterricht von zu Hause aus", erklärt Eva-Maria Klinglmayr-Rosendahl, Leiterin des Geschäftsfelds Privat- und Firmenkunden im BFI Wels. Sie ist auch für die Bezirke Eferding und Grieskirchen zuständig und erkennt seit Beginn der Corona-Krise auch ein gesteigertes Interesse, Gesundheitsberufe zu erlernen.

Im Herbst startet auch im WIFI der erste gemischte Kurs: Bei diesem werden sich digitale Kursabende und solche in Präsenzform im WIFI abwechseln.

