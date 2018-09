Apfeltorte wie in Frankreich

10.09.2018, 17:07 Uhr

….wieder einmal ein „verkehrt gebacken“ Rezept…Mürbteig oder auch 1-2-3 Teig genannt1-2-3 = 1 Teil Zucker, 2 Teile Butter, 3 Teile Mehl10 dag Zucker20 dag Butter30 dag Mehl1 DotterPrise Salzwenn gewünscht: Zitronenschalefür eine Tarteform mit rund 28cm Durchmesser reicht die Hälfte der angegebenen Menge.Mürbteig Herstellung:Mehl und Staubzucker auf ein Brett sieben, salzen und dann die kalte Butter in Stücken darauf verteilen, den Dotter dazu geben und äusserst rasch zu einem Teig zusammenfügen.Nicht zu lange kneten, sonst wird der Teig „brandig“ - das heisst er hat keine Bindung mehr.Teig in Frischhaltefolie gewickelt im Kühlschrank rasten lassen.

Äpfel:Derweil 3 große Äpfel schälen, entkernen und in Spalten schneiden. Am besten in eine Schüssel mit Zitronenwasser geben, damit die Äpfel nicht braun werden.Backofen auf 220 Grad Celsius vorheizen (Umluft ca. 200 Grad)Karamelll:12 dag Zucker10 dag Butter1 Spritzer ZitronensaftDen Zucker in einem Topf schmelzen und hellbraun karamellisieren lassen – darauf achten, dass der Zucker nicht zu dunkel wird – dann die kalte Butter stückchenweise einrühren, Zitronensaft dazu und solange rühren bis sich Butter und Zucker verbunden haben.Den Karamell in die Tarteform geben und gleichmässig verteilen.Dann die Apfelspalten auf dem Karamell einschlichten.Den Mürbteig aus dem Kühlschrank nehmen und in Größe der Tarteform ausrollen – und auf die Äpfel legen.Im Rohr bei 220 Grad Celsius rund 25 Minuten backen.Wenn die Apfeltorte fertig gebacken ist, aus dem Rohr nehmen und gut 5 Minuten stehen lassen – dann auf eine Tortenplatte stürzen, sodaß die Äpfel oben sind.Gutes Gelingen!