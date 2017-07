Auf den Spuren von Luther: Evangelische Ferienaktion in Scharten

22.07.2017, 13:00 Uhr

Kinder wurden zu Ritter und Burgfräulein: Vier Tage lang Mittelalter-Feeling bei der Kinderwoche der evangelischen Kirche.

BEZIRKE. Gegen Langeweile in den Ferien haben die evangelischen Pfarrgemeinden Wallern-Eferding-Scharten-Marchtrenk-Thening auch in diesen Jahr wieder die passende Lösung. Die Kinderwoche stand unter dem Motto "Lang lebe der König". Für die 198 Kinder und 70 Mitarbeitenden ging es darum vier Tage lang ins Mittelalter. Die junge Teilnehmer wurden zu die sich im Laufe der Woche eine passende Verkleidung zulegten und bei Sonnenschein verschiedene Spiele und Duelle austrugen. Gemeinsam wurde auch kräftig miteinander gesungen, gebastelt und sich auf die Spuren von Martin Luther gemacht. Die ganze Woche über wurde viel gelacht, genascht und über die Bibel nachgedacht. Fazit: Eine Woche, die man nicht so schnell vergisst.