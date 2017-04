Baufrühschoppen der HiH-Grieskirchner Handwerkergruppe

Grieskirchen : Stadtplatz |

Die HiH-Grieskirchner Handwerkergruppe ist ein Zusammenschluss von neun Unternehmern aus der Region Grieskirchen. Das Ziel der 1999 gegründeten Gruppe ist Komplettangebote an den Kunden zu erstellen im Bereich Sanierung, Umbau, Ausbau und Neubau. Um wieder ein wenig in das Bewusstsein der Bevölkerung zu kommen, laden die HiH zum Baufrühshoppen ein. Dieser findet am 6. Mai ab 07.30 Uhr beim Bauernmarkt in Grieskirchen statt.