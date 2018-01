Bibelkurs in Weibern

AT

, Grub 1 , 4675 Weibern AT

KIM-Zentrum Weibern , Grub 1 , 4675 Weibern AT

Weibern: KIM-Zentrum Weibern |

Von Jänner bis März findet im KIM-Zentrum Weibern ein Bibelkurs mit Franz Kogler, Leiter des Bibelwerkes in Linz, statt. Die vier Kursabenden finden am 18. Jänner, 15. Februar, 1. März und 15. März, jeweils von 19 bis 21.30 Uhr statt. Kosten für vier Abende: 42 Euro, ein Abend: 12 Euro.



Ausgewählte Themen und biblische Texte stehen im Mittelpunkt der Abende – aber es geht immer auch der Frage nach: Was hat sich durch die revidierte Einheitsübersetzung verändert? Menschen für die Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes zu begeistern und zu befähigen, ist das Ziel des Bibelkurses.