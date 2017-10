Blues-Funk-Soul in der Hofbühne mit Harry Ahamer

Von erdigen Soul-Grooves über rotzige Blues-Songs bis hin zu atemberaubenden Acoustic-Balladen spannt Harry Ahamer seinen mundart-musikalischen Faden. Spürbar, nachvollziehbar und geprägt von einer unverwechselbaren, rauchigen Stimme, die es versteht, all das zu transportieren, was in dieser Welt schon viel zu lange, viel zu kurz kommt – Wärme, Gefühl und Authentizität. Am 19. Oktober kommt Ahamer mit seiner Band auch in die Hofbühne Tegernbach. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. karten um 17 Euro gibt es unter info@hofbuehne.at oder Tel. 07248/66958. Abendkassa ist 20 Euro.