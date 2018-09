Die schönsten Wanderstrecken im Hausruckviertel

18.09.2018, 13:40 Uhr

Im Herbst sollte man wieder die Wanderschuhe auspacken – die Region bietet tolle Möglichkeiten.

BEZIRKE (jmi). Über Stock und über Stein geht es quer durch die Region. Lust zum Erkunden und gutes Schuhwerk sind dabei ein Muss. Bei der Tour – der „Ess muss sein“-Route – durch den Norden der Region sollte man sieben Stunden einplanen. Dafür wird man auch mit tollen Wegpunkten belohnt –wie der Pfarrkirche St. Agatha und den Resten des römischen Donaukastells in Schlögen. Etwas gemütlicher? Bitte sehr: Der „Vogerlweg“ in der Gemeinde Geboltskirchen lässt es schon etwas ruhiger angehen. Wegfreunde sollte man hier reichlich finden, denn die Route ist nach den zahlreich an den Bäumen montierten Nistkästen benannt. Eine gemütliche Wanderung verspricht ebenfalls der Granatzweg: Hier machen Wanderer auch einen Abstecher in den Nachbarbezirk Ried. Für all jene, die die eigene Region noch besser erkunden wollen, empfiehlt sich die Aschacher Koblrunde. Hier geht es über Wiesen, Felder und Wälder durch die Gemeinde am äußersten Rand des Bezirks Eferding.



Tour: „Granatzweg“

Tour: „Vogerlweg“

Tour: „Aschacher Koblrunde“



Tour: „Es muss sein“

: Geiersberg – Pram – Taiskirchen.: Ausgehend von der Pfarrkirche Geiersberg wandert man über sanfte, teilweise bewaldete Hügelrücken nach Pram, der Beschilderung folgend, nach Taiskirchen. Die Strecke durch zwei Bezirke ist 7,5 Kilometer lang.: Abwechslung und Entspannung wechseln sich ab.: Geboltskirchen.: Die Strecke geht vom Bahnhof Scheiben Richtung Gisela-Stollen und weiter zum Vogerlweg mit wunderschöner Aussichtsplattform: Der Name „Vogerlweg“ kommt von den zahlreich auf den Bäumen montierten Nistkästen entlang des Weges.: Gemütliche Kurzstrecke (halbe Stunde) für Jedermann.: Aschach an der Donau.: Die Wanderung führt über Aschach und die Donau. Wiesen, Felder und Waldgebiete wechslen sich hier mit Sehenswürdigkeiten wie die Pfarrkirche und das Schopper- und Fischerimuseum ab.: Schöner Rundwanderweg, der schon immer mal die Gemeinde Aschach entdecken wollte.: Region Hausruck-Nord (Ausgangspunkt: St. Agatha).: Rundgang St. Agatha – Etzing – Schlögen – Schlögenerblick – Haibach – Donauleiten – Wiesing – Dunzing – Fadingerdenkmal; 21 Kilometer, ca. 7 Stunden.: Die Wanderung besticht durch Panoramablick – daher Fotoapparat bei dieser Tour nicht vergessen.