EntflammBAR: Feuerwehrfest in Gaspoltshofen

Die FF Gaspoltshofen lädt am 19. Mai zum heißen Feuerwehrfest ein. In der Entflammbar beim Feuerwehrhaus heizt DJ MaXX ein. Bis in die Morgenstunden wird natürlich getanzt und gefeiert. Beim traditionellen Frühschoppen am Sonntag, 21 Mai sorgt der Schoberl Express für Festzeltstimmung und Gusto auf Grillhendl und Bratwürstel. Für die kleinen Besucher steht ein Kinderprogramm mit Dosen schießen, Kinder schminken, Stelzen gehen und vieles mehr zur Verfügung. Den Höhepunkt bildet die Verlosung des Maibaumes.