Erntedank-Bauernmarkt in der Furthmüh'

Pram: Furthmühle |

Am Erntedank-Bauernmarkt in der Pramer Furthmühle am Samstag, 7. Oktober von 9 bis 11 Uhr kann man aus dem Vollen schöpfen. Das köstliche Angebot lässt es zu: Gemüsevom Aschacher Gemüsebauern, schmackhaftes Obst aus Zöbls Obstgarten, Brot und Gebäck aus der Mayrleitner Mühle. Die reichhaltige Auswahl bei Fleisch und Wurst vom Berti und vom Wallaberger darf nicht fehlen. Was sonst nicht fehlen darf: Milchprodukte, Bauernkrapfen, Schinkenspeck und Leberknödel.