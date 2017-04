GALLSPACH SUCHT DEN SUPER NAGER - MEERSCHWEINCHEN CHAMPIONAT

FREUEN SIE SICH MIT UNS AUF DAS

11. ÖSTERREICHISCHE MEERSCHWEINCHEN CHAMPIONAT





IN GALLSPACH FINDET SCHON WIEDER EINE BESONDERE VERANSTALTUNG STATT

jährlich wird für alle Rassemeerschweinchen, eine tolle Ausstellung irgendwo in Österreich abgehalten - heuer wurde die Schau von fini schmid nach Gallspach gebracht.

Freier Eintritt

Öffnungszeiten

Samstag 6. Mai von 12h bis 17h

Sonntag 7. Mai von 9h bis 16h

fürs leibliche Wohl ist gut gesorgt!

RIESENTOMBOLA - JEDES LOS GEWINNT zugunsten Kleintierzüchter Verein

Samstag Abend gemütliches Beisammensitzen für ALLE in der Waldesruh