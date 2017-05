„Ganz klassisch“ grillen

04.05.2017, 17:22 Uhr

Die Grillsaison steht vor der Tür und die eifrigen Grillmeister der Region in den Startlöchern. Die Ansicht, dass es beim Grillen um mehr geht, als einfach nur ein Stück Fleisch auf den Rost zu legen hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr verbreitet. Es wird viel Wert auf Details gelegt – dabei wird manchmal vergessen, dass Einfachheit nichts schlechtes ist.

Grillen wird im Allgemeinen oft als „einfache“ Zubereitungsart gesehen – trotzdem kann man einiges „besser“ machen. Hier ein paar wertvolle Tipps: "Briketts, Gas oder gar eine Elektro-Grillplatte können die Sache zwar vereinfachen, führen jedoch nicht zum optimalen Ergebnis", so Fleischermeister Franz Strasser aus Bad Schallerbach. "Das Anzünden kann mit einem handelsüblichen Anzündkamin erleichtert werden. Hat sich die Glut an der Oberfläche weiß gefärbt, ist der richtige Zeitpunkt zum Auflegen gekommen", erklärt Strasser weiter – keinesfalls sollten noch Flammen lodern. Der Profi empfiehlt, das Grillgut direkt auf den vorzugsweise guss-#+eisernen Rost zu legen. Die charakteristischen Streifen – das „Branding“ – geben Geschmack und sehen appetitlich aus.

Fleisch ruhen lassen

Für Grillanfänger empfiehlt Strasser Schweinefleisch oder Klassiker wie diverse Würste oder Käsegriller. Wer schon länger grillt, kann sich auch einmal an Delikatessen wie ein "Dry Aged Beef"-Steak wagen – den Garpunkt nach Geschmack zu treffen, verlangt einfach eine gewisse Erfahrung. Mit der Würze könne bei gutem Fleisch ruhig sparsam umgegangen werden: „Am besten nur etwas Salz und Pfeffer.“ Liegt das Grillgut einmal auf dem Rost, ist mehrmaliges Wenden angesagt. Fleisch, so verrät Strasser, solle vor dem Servieren noch ein paar Minuten abseits des Rostes ruhen, „die Oberfläche entspannt sich, und das Fleisch wird zarter und weicher“. Was noch auf den Teller kommt: Als Beilage empfiehlt sich etwa eine Ofenkartoffel. In Alufolie gewickelt, kann sie ruhig ein wenig auf dem Rost verweilen. Das angesprochene Dry Aged Beef gibt's übrigens bei der Fleischerei Strasser in Bad Schallerbach und Grieskirchen aus eigener Produktion.