„Gstanzl und Tanzl auf da Gred“

, Hueb 10 , 4674 Altenhof am Hausruck AT

assista Das Dorf , Hueb 10 , 4674 Altenhof am Hausruck AT

Datum: Mittwoch, 24. Mai 2017

Zeit: 19.30

Ort: Veranstaltungssaal / assista Das - Dorf /Altenhof

Eintritt: VK: 12,- € / AK: 14,- €



Einen vergnüglichen Abend garantieren am Mittwoch, 24. Mai 2017 um 19.30 Uhr im Veranstaltungssaal assista – das Dorf in Altenhof a. H., die Mitwirkenden mit ihren lustigen Liedern und witzigen Gstanzln.

Die Aspacher Tridoppler mit ihren aktuellen Texten, die zumeist aus dem prallen Leben gegriffen sind, Pomp-A-Dur aus Bayern, sowie der Bratl in der Rein-3xaung nehmen die Untugenden der Menschen aufs Korn, wobei sich Männer und Frauen im Publikum mindestens gleichwertig amüsieren.

Die Auhäusler sorgen mit flotten Musikstücken für den instrumentalen Part an diesem Abend. Durch das Programm führt in charmanter und lustiger Weise Renate Pöllmann aus St. Wolfgang.

Vorverkaufskarten zu € 12,– gibt es im Infoservice bei assista Altenhof und der Raiffeisenbank Gaspoltshofen. AT42 3473 6800 0112 8982 (Einzahlungsbeleg = Eintrittskarte).