Hobbyturnier Geboltskirchen

Fußball, Stöbeln und Plattln - so präsentiert sich das Hobbyturnier 2017 in Geboltskirchen

Die Sektion Fußball der Union Geboltskirchen veranstaltet am 16. und 17. Juni ein vielseitiges Hobbyturnier für alle Alterschichten.

Amdengeht es bei der Fußball Ortsmeisterschaft um das kreativste und nebenbei auch um das treffsicherste Team aus Geboltskirchen! Alle Gruppen, Vereine, Stammtische, Ortschaften oder Parteien sind herzlichst eingeladen.... Ankick ist um 16:30 Uhr und Anmeldungen bitte per email an schatzi@union-g.at (KW Ortsmeister).

Das erste Stöblturnier in Geboltskirchen steigt ebenfalls am Freitag den 16. Juni ab 16:30 Uhr. Das Trainingsfeld der unionG arena wird bereit sein, um bis zu 24 Moarschaften mit ihren Hölzern zu begrüßen! Anmeldungen bei Steiner Josef unter 0660/7610661 bis 15.6.!Dersteht dann im Zeichen des traditionellen Fußball Hobbyturnieres. Der Sieger aus 2016 (Dynamo Dosenbier aus Schalchen/Munderfing) wird versuchen den Wanderpokal zu verteidigen und die 25 Liter Bier wieder ins Innviertel zu rollen ;-) ! Gespielt wird 5+1 mit Turnschuhen und mit maximal 2 KM Spielern! Die Spiele starten um 13:30 in der unionG arena! Anmeldungen bitte per email an schatzi@union-g.at !Ab 14 Uhr werden dann die Hufeisen glühen! Das offene Plattlturnier wird mit bis zu 24 Moarschaften am Trainingsfeld über die Bühne gehen! Anmeldungen bei Gruber Josef unter 0664/8932924Preise gibt es für alle Teams und die Siegerehrungen mit Players Party werden jeweils um ca. 20 Uhr in der Stockhalle starten!