In Grieskirchen sind Pferde, Autos und Shoppingbegeisterte los

Den 12. Mai darf man sich merken: Bereits ab Vormittag wird ganz Grieskirchen wieder auf den Beinen sein. Erstmals finden Pferdemarkt, "Auto & Mode" und Einkaufsabend am gleichen Tag statt. Über 40 Grieskirchner Betriebe öffnen die Türen und laden zum Muttertagsshopping ein. Die Autohäuser laden ebenso zu sich ein. Und beim Pferdemarkt werden nicht nur Kinderaugen leuchten.Den Auftakt bildet der 34. Pferdemarkt der Stadt Grieskirchen. Zu Hinguckern werden ab 14 Uhr Ross und Reiter. "Mit sehenswerten Überraschungen beim Festzug und stilvollen Prämierungen darf gerechnet werden", erklärt Organisator Manfred Parzer. "Den Grieskirchner Pferdemarkt gab es schon im 16. Jahrhundert. Seit 1984 findet er fix am zweiten Freitag im Mai statt und lockt Besucher aus nah und fern in die Innenstadt", so Lili Brauneis vom Stadtmarketing.

Um 16 Uhr geht es ebenfalls um Pferdestärken: Am Kirchenplatz präsentiert sich "Auto&Mode" mit den neuesten Modellen der Grieskirchner Autohäuser. Einblicke in die E-Mobilität werden ebenso gewährt. Hiesige Modegeschäfte zeigen zudem die heißesten Trends für Frühling und Sommer auf den Laufsteg. An sieben Hotspots in der Innenstadt können sich die Besucher von der Früh weg zu "Auto&Mode" persönlich beraten und kulinarisch verwöhnen lassen.Da Muttertag bald vor der Tür steht, wird zum Einkaufsabend eingeladen. Bis 21 Uhr öffnen über 40 Grieskirchner Betriebe ihre Tore. "Es freut mich, dass so viele Geschäfte mit vollem Elan dabei sind. Der 12. Mai wird in Grieskirchen ein Tag für die ganze Familie", betont Brauneis.Übrigens: Auch kleine Besucher kommen voll auf ihre Kosten: Dafür garantieren Kinderwerkstatt und Hüpfburg am Landlplatz. Parkmöglichkeiten gibt es auf den Parkplätzen West, Mitte und Ost sowie beim Schulzentrum. Die Stadtdurchfahrt wird nach dem Pferdemarkt um etwa 16 Uhr wieder für den Verkehr geöffnet.