Kaiserklänge: Eine musikalische Reise von Oberösterreich nach Rio

ST. WILLIBALD, PEUERBACH. Blasmusikklänge warten warten am Donnerstag, 18. Mai, um 19.30 im Kulturzentrum Melodium in Peuerbach auf die Besucher. Unter dem Motto „Ich lade gern mir Gäste ein“ gestaltet der Musikverein St. Willibald zusammen mit Musikschülern aus Peuerbach und Eferding ein Kaiserklängekonzert, organisiert vom ORF OÖ und dem OÖ Blasmusikverband. Gestalten die Schüler der Landesmusikschulen Peuerbach/Eferding den ersten Teil, tritt im zweiten Teil der MV St. Willibald in Aktion. Das musikalische Spektrum erstreckt sich dabei von unbändig und urig über gewaltig bis hin zu schwungvoll.

Eingeladen werden die Besucher mit dem Marsch „Vivat Athesis“ auf eine Reise nach Südtirol, ins Tal der Etsch. Weiter geht’s mit der Polka „Danke für die Jugendzeit“ bevor, passend zum Abend, Helene Feldbauer „Ich lade gern mir Gäste ein“ zum Besten gibt. Thomas Doss‘ gewaltige Komposition „Terra Mystica“ und das schwungvolle „Las Playas de Rio“ (die Strände von Rio) runden dieses unterhaltsame Konzertprogramm ab.

Bei freiem Eintritt können alle Musikbegeisterten dieses Ereignis genießen. Moderiert wird die Veranstaltung von Bundeskapellmeister Walter Rescheneder.